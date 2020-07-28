У США двох українців судять за контрабанду підроблених ліків

Обвинувачені визнали свою провину і пішли на співпрацю з американським слідством, їм загрожує до 20 років в’язниці.

Директор фонду Здорова нація Максим Ненадов і співробітник цього фонду Володимир Ніколаєнко зізналися в контрабанді в США підроблених ліків від онкозахворювань і гепатиту.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомив представник Офісу Генерального Прокурора України Валерій Зимогляд у коментарі Інтерфакс-Україна.

“Судове засідання відбулося в США, вони визнали свою провину, пішли на співпрацю зі слідством, але я б хотів, щоб їх депортували в Україну і вони понесли покарання тут. Я ініціюватиму екстрадицію”, – сказав він.

Зимогляд уточнив, що винесення вироків у США очікується 4 листопада, Ненадову і Ніколаєнку загрожує до 20 років в’язниці і до $5 млн штрафів.

Вони займалися виготовленням фальсифікату дорогих препаратів, в тому числі онкогрупи, які продавали в 18 країнах світу, і були затримані в США місцевими правоохоронними органами.

Препарати випускалися партіями від 1 тис. до 5-6 тис. упаковок. Ціна такої упаковки досягала декількох тисяч доларів.

Представник офісу генпрокурора також повідомив, що Ненадов і Ніколаєнко в Україні є підозрюваними у кримінальній справі про фальсифікацію 24 дорогих препаратів для лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, гепатиту С і В, ВІЛ та інших небезпечних захворювань. // Діло