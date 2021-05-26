У США під час стрілянини на залізничній станції загинули 8 людей

Нападника було вбито при затриманні.

В американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) сталася стрілянина на залізничній станції. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 8 людей, нападника вбито.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника офісу шерифу округу Санта-Клара Рассела Девіса.

Приблизно о 6:34 ранку до рятувальної служби надійшло повідомлення про постріли біля центру управління транспортної служби VTA (Santa Clara Valley Transportation Authority — VTA), де базуються кілька легких залізничних поїздів і станція техобслуговування.

Правоохоронці та співробітники пожежної служби відреагували на інцидент, використовуючи «активний протокол стрільби».

За інформацією джерела CNN в правоохоронних органах, стрільцем виявився працівник VTA Сем Кассіді. Чоловіка було вбито при затриманні.

Наразі відомо, що серед жертв стрілянини були також співробітники VTA.

Повідомляється, що стрілянина сталася на залізничному майданчику, але не в Центрі оперативного управління.

VTA — це служба громадського транспорту, яка обслуговує автобусні та легкі залізничні перевезення в долині Санта-Клара. В її штаті близько 2000 працівників. // LB.ua