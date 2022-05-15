В России продолжают подожигать военкоматы

В рязанском поселке Пронск и Волгограде подожгли военкоматы.

Об этом сообщают рязанское издательство «Пресса», Baza и «Блокнот Волгограда».

В ночь на 14 мая неизвестные разбили окно военкомата и пытались поджечь дверь. Пожара не произошло, дверь и окно заменили на следующий день. «Пресса» отмечает, что поджигателя уже разыскивает полиция. Baza без ссылки на источник сообщает об уголовном деле об уничтожении или повреждении чужого имущества (статья 167 УК).

«Блокнот Волгоград» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о поджоге военкомата в Советском районе города в ночь на 15 мая. В пресс-службе МЧС рассказали, что возгорание произошло на цокольном этаже. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

Официальная причина пожара пока не называется. Baza утверждает, что, когда огонь потушили, в здании нашли разбитую стеклянную бутылку с куском ткани, а возле военкомата — литровую пластиковую бутылку.

С начала войны известно о уже более 10 случаях поджога военкоматов по всей России — в Рязанской, Свердловской, Ивановской и Московской областях, Омске, Москве, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии. // Медиазона