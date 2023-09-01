В Алжирі розстріляли туристичну групу на водних мотоциклах

Уцілілий чоловік стверджує, що стріляли з алжирського катера. Туристи були беззбройні.

а Африканському континенті трагедією закінчилася прогулянка марокканських туристів, які каталися на водних мотоциклах.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, туристів було застрелено після того, як вони випадково потрапили у води Алжиру. Потерпілі були серед групи, яка у вівторок втратила орієнтацію у марокканського міста Саїдія.

Один з туристів, що вижив, Мохамед Кіссі, розповів марокканському сайту Le360, що у відпочиваючих закінчилося паливо для скутерів, і вони дрейфували в темряві. Таким чином вони випадково опинилися у водах Алжиру.

Він сказав, що його 29-річного брата Білала та їхнього знайомого – 40-річного Абделалі Мешуера було вбито після того, як до них наблизився урядовий катер Алжиру. Чоловік стверджував, що з катера почали стріляти попри те, що бачили беззбройних людей. При цьому Білал пояснював алжирцям, чому опинився у їхніх водах.

За словами Кіссі, ще одного туриста з їхньої групи поранено і затримано. Сам Кіссі запевняє, що встиг спливти, перш ніж його затримала марокканська влада.

Наголошується, що між двома північноафриканськими країнами існує довга історія напруженості з таких питань, як спірний регіон Західної Сахари. // УНІАН