В Италии готовятся судить более трехсот мафиози

В ходе процесса будут раскрыты давно похороненные секреты мафиозного клана «Ндрангета».

В итальянской провинции Калабрия перед судом предстанут сотни предполагаемых членов преступной группировки «Ндрангета». Это самый большой судебный процесс за последние 30 лет.

Как сообщает The Local, в суде примут участие 355 обвиняемых, более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов. Кроме того, будут заслушаны 58 государственных свидетелей (беспрецедентное число), которые раскроют давно похороненные секреты мафиозного клана.

Процесс направлен только на одну группу «Ндрангеты» – семью Манкузо и ее «филиалы». На недавних слушаниях потребовалось три часа просто на то, чтобы прочитать имена обвиняемых. Среди них босс — Луиджи Манкузо по прозвищу «Дядя», который провел в тюрьме почти 20 лет.

Суд призвано показать силу государства в борьбе с «Ндрангетой», которая контролирует наркотрафик в Европу.

Обвинение представляет прокурор Никола Граттери, который широко известен в Италии как борец с мафией. Он живет под охраной полиции уже более 30 лет.

Примечательно, что Граттери – выходец из Калабрии, в детстве играл в футбол со многими их тех, кого спустя десятилетия упек в тюрьму.

Калабрия – самая бедная провинция Италии, влияние мафиозных структур там традиционно очень сильно. // УНИАН