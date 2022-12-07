У США схвалили продаж Польщі понад 100 додаткових танків Abrams

У Державному департаменті США схвалили рішення щодо продажу Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського міністра оборони Маріуша Блащака.

“Ще один крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду”, – зазначив посадовець.

Блащак вказав, що наразі між країнами починаються перемовини щодо ціни. За його словами, перші поставки можливі у 2023 році.

Міністр додав, що безпека Польщі залежить від сильної армії.