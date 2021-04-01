У США сталася стрілянина: є загиблі, серед них дитина

В американському місті Оріндж (штат Каліфорнія) у середу, 31 березня, невідомий влаштував стрілянину в офісній будівлі. У результаті загинули щонайменше 4 людей, серед них – дитина.

Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN та видання The New York Times.

Місто Оріндж розташоване приблизно в 50 кілометрах від Лос-Анджелеса і 10 кілометрах від “Діснейленду”.

Офіцери поліції прибули до офісної будівлі, де велася стрілянина, близько 17:30 за місцевим часом. Правоохоронці під час перестрілки поранили нападника.

Як повідомила журналістам прессекретар місцевого відділу поліції Дженніфер Амат, зараз зловмисник із вогнепальним пораненням госпіталізований.

На місці стрілянини були виявлені тіла чотирьох жертв, серед яких дитина. Ще одну постраждалу доставили до місцевої лікарні у важкому стані з вогнепальним пораненням.

Поки що у поліції не озвучили деталей щодо нападника та жертв, а також мотивів стрілянини.

Відомо, що на місці інциденту було виявлено вогнепальну зброю.

“Можу сказати вам, що ми не мали подібних випадків у місті Оріндж з 1997 року. Це трагедія для жертв, їхніх сімей, нашої громади та нашого відділу поліції”, – зазначила Амат.

Варто зазначити, що офісна будівля, де сталася стрілянина, в основному оточена житловими будинками. За словами очевидців, постріли було чути на другому поверсі будівлі.

Факт стрілянини вже засудив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Варто зазначити, що це не перша масова стрілянина в США протягом останніх тижнів.

Так, 16 березня в Атланті 21-річний Роберт Аарон Лонг скоїв серію збройних нападів на масажні салони, убивши вісім осіб, в тому числі шість жінок азійського походження.

22 березня в штаті Колорадо 21-річний місцевий житель відкрив вогонь в супермаркеті King Soopers в місті Боулдер, в результаті чого загинули 10 осіб. // Букви