В Петербурге нашли зверски убитой семью адмирала ВМФ РФ

В Санкт-Петербурге обнаружили убитой семью отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова. В квартире на улице Бутлерова нашли тела его 84-летней супруги и 56-летнего сына с множественными ножевыми ранениями.

Как пишет Телеграм-канал «112», тела могли пролежать там две недели. Соседи пожаловались на неприятный запах. Они тут же позвонили старшей дочери адмирала, которая проживает в Мурманске.

По данным «Фонтанки», с супругой Леонид Лобанов прожил более 60 лет. Семья была убита сначала сковородой. Горла жертв глубоко перерезаны. Им вскрыли животы. Из квартиры ничего не пропало, хотя были и ценности, и 600 тысяч наличными.

Когда силовики начали искать самого адмирала, оказалось, что он погиб еще 16 июля. Его сбила электричка на станции Ручьи. По мнению следователей, именно этот человек мог расправиться с женой и сыном. // МК