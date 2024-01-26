У США в’язня вперше страчено за допомогою азоту
У штаті назвали такий спосіб страти «найбільш безболісним і гуманним»
У штаті Алабама стратили засудженого вбивцю Кеннета Сміта шляхом вдихання азоту. Це перша страта в США за допомогою такого методу. Про це повідомляє Reuters.
У момент страти людині на обличчя надягають маску, в яку подають азот, щоб вона не могла дихати киснем (азот при вдиханні з киснем нешкідливий). У результаті людина вмирає від нестачі кисню.
Убивця вже пережив одну спробу страти. У листопаді 2022 року офіційні особи Алабами скасували його страту за допомогою смертельної ін’єкції після того, як годинами намагалися вставити голку для внутрішньовенного введення в його тіло.
Як повідомляє Reuters, Сміт залишався у свідомості протягом кількох хвилин після активації азоту. Потім він почав тремтіти і звиватися. Через дві хвилини його дихання почало сповільнюватися.
Представники штату Алабама заявили в судових документах, що вони очікували, що Сміт втратить свідомість менш ніж за хвилину і незабаром помре. Однак чоловік затримував дихання настільки довго, наскільки міг.
Нагадаємо, Верховний суд американського шатату Алабама дозволив стратити ув’язненого за допомогою досі не використовуваного для цього газоподібного азоту. // ГлавкомTweet