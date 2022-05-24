У Техасі школяр застрелив 14 людей, серед загиблих — діти

У США в результаті стрілянини в початковій школі Техасу (місто Робб) загинули 14 осіб, серед загиблих є діти.

Як передає телеканал ABC News з посиланням на губернатора Техасу Грега Ебботта, стрілок — 18-річний учень Сальвадор Рамос. Крім дітей він також убив вчителя і поранив свою бабусю.

Також повідомляється, що поранених доставили до лікарні невідкладної допомоги.

За інформацією джерел телеканалу, стрілка було ліквідовано. У поліції спочатку повідомляли про його затримання. // УНІАН