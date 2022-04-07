У центрі Тель-Авіва стався теракт: підтверджена загибель двох осіб (відео)

У центрі Тель-Авіва на вулиці Дізенгоф стався теракт зі стріляниною.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За попередніми даними, атака велася з двох напрямків, напад стався в ресторані. На даний момент підтверджена загибель двох людей в результаті теракту, ще мінімум шість госпіталізовані. Четверо — у важкому стані.

Терористів було четверо, один ліквідований, інших переслідує спецназ. Повідомляється, що один з терористів зник у будинку, є підозра на захоплення заручників. Спецназ входить в будівлю в штурмовій екіпіровці.

Як повідомлялося, це вже четверта терористична атака в Ізраїлі за останній час. 22 березня в місті Беер-Шева стався теракт, були вбиті чотири людини. У ніч з 27 на 28 березня в місті Хадера загинули два прикордонники, ще 12 людей отримали поранення. 29 березня стрілянина сталася в Бней-браку, загинуло п’ять осіб. // УНІАН