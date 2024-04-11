У церкві знайшли мертву жінку. Там вона могла шукати привидів за порадою з TikTok

Тіло 22-річної француженки знайшли в покинутій церкві в долині Аоста на півночі Італії, куди вона пішла нібито полювати на привидів.

Про це пише CNN.

За словами правоохоронців, дівчина розповіла сім’ї про свої плани перед тим, як покинути село поблизу Ліона, де вона жила. Зазначається, що француженку бачили разом із її другом, одягненими як вампіри. Свідок сказав, що молода жінка була бліда, виснажена й схожа на «ходячий труп».

Поліція вважає, що француженка намагалася виконати трюк з TikTok, припустивши, що її смерть може бути пов’язана зі змаганням з полювання на привидів, яке у Франції проводять у соцмережах.

Інші теорії полягають у тому, що це було «вбивство за згодою», жертвоприношення або спроба здійснити розіграш у соцмережах в оскверненій церкві.

За даними судмедексперта Роберто Тесті, жінку закололи, як стверджують слідчі, туристичним ножем і вона стікала кров’ю до смерті. Крім того, вона отримала два постріли в шию й один у живіт, які, на думку поліції, могли зробити вже після її смерті.

Поліція досі розшукує молодого чоловіка, якого бачили з нею. У цьому районі є ще дві справи про зникнення людей. Поліціянти припускають, що вони можуть бути пов’язані між собою. // hromadske