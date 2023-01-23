У Туреччині безпілотник з українським двигуном провів другий політ (відео)

У Туреччині сьогодні, 23 січня, відбулися другі льотні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma. Він оснащений двигунами українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.