У Туреччині безпілотник з українським двигуном провів другий політ (відео)

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У Туреччині сьогодні, 23 січня, відбулися другі льотні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma. Він оснащений двигунами українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.

У Туреччині безпілотник з українським двигуном провів другий політ (відео)

Фото: у Туреччині безпілотник з українським двигуном провів другий політ (flickr by Baykar)

“Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування”, – зазначив Байрактар.

За інформацією турецьких ЗМІ, другий політ Bayraktar Kızılelma відбувся у центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у місті Чорлу.

Зазначимо, що на новому винищувачі турецького виробництва встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії “Мотор Січ”.

БПЛА здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а стеля – 12 км.

Нагадаємо, перші льотні випробування Bayraktar Kızılelma відбулися 14 грудня.

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