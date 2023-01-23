У Туреччині безпілотник з українським двигуном провів другий політ (відео)
У Туреччині сьогодні, 23 січня, відбулися другі льотні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma. Він оснащений двигунами українського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.
“Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування”, – зазначив Байрактар.
Bayraktar #KIZILELMA ‘mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.
Ufku açık olsun.
Bayraktar #KIZILELMA успішно виконано його 2nd flight test.
Godspeed. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m97VuJrsBh
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023
За інформацією турецьких ЗМІ, другий політ Bayraktar Kızılelma відбувся у центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у місті Чорлу.
Зазначимо, що на новому винищувачі турецького виробництва встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії “Мотор Січ”.
БПЛА здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а стеля – 12 км.
Нагадаємо, перші льотні випробування Bayraktar Kızılelma відбулися 14 грудня.