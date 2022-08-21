У Туреччині вантажівка в’їхала в натовп людей: 20 загиблих, 26 поранених

Туреччині вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп. В результаті аварії загинуло 20 осіб, 26 отримали поранення. Міністр юстиції заявив, що щодо аварії розпочато розслідування.

Про це повідомляє УНН з посиланням на TRT.

Аварія сталася у турецькому місті Мардін. На місце аварії було направлено поліцію, пожежну службу та бригаду швидкої медичної допомоги “112“.

Офіцери, які допомагали постраждалим, і громадяни, які зібралися навколо, також постраждали від іншої вантажівки, що їхала ззаду.

Міністр юстиції Боздаґ оголосив, що головна прокуратура Деріка розпочала судове розслідування щодо двох окремих аварій з вантажівками, які сталися в районі Дерік у Мардіні.

Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) August 20, 2022

Президент Ердоган висловив співчуття у своєму Twitter.

“Після Газіантепа ми, на жаль, отримали новини про аварію в районі Дерік у Мардіні. Я бажаю Божого милосердя нашим громадянам, які втратили життя в аварії, і бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто отримав поранення“, – написав Ердоган.

Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022

Транспортні засоби учасників ДТП прибрали з дороги за допомогою евакуаторів та кранів.

Дорогу, яка була закрита на деякий час після того, як бригади муніципалітету завершать роботи з прибирання, буде знову відкрито для руху.