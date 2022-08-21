У Туреччині вантажівка в’їхала в натовп людей: 20 загиблих, 26 поранених

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Туреччині вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп. В результаті аварії загинуло 20 осіб, 26 отримали поранення. Міністр юстиції заявив, що щодо аварії розпочато розслідування.

Про це повідомляє УНН з посиланням на TRT.

Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı: 20 ölü, 26 yaralı

trthaber.com

Аварія сталася у турецькому місті Мардін. На місце аварії було направлено поліцію, пожежну службу та бригаду швидкої медичної допомоги “112“.

Офіцери, які допомагали постраждалим, і громадяни, які зібралися навколо, також постраждали від іншої вантажівки, що їхала ззаду.

Міністр юстиції Боздаґ оголосив, що головна прокуратура Деріка розпочала судове розслідування щодо двох окремих аварій з вантажівками, які сталися в районі Дерік у Мардіні.

Президент Ердоган висловив співчуття у своєму Twitter.

“Після Газіантепа ми, на жаль, отримали новини про аварію в районі Дерік у Мардіні. Я бажаю Божого милосердя нашим громадянам, які втратили життя в аварії, і бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто отримав поранення“, – написав Ердоган.

Транспортні засоби учасників ДТП прибрали з дороги за допомогою евакуаторів та кранів.

Дорогу, яка була закрита на деякий час після того, як бригади муніципалітету завершать роботи з прибирання, буде знову відкрито для руху.

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