У Туреччині запропонували повернути смертну кару за вбивство жінок

Туреччині необхідно повернути смертну кару для винних у вбивстві жінок. Довічного ув’язнення за такі злочини недостатньо.

Прокурор нагадав, що найсуворішим покаранням за злочини в Туреччині є довічне ув’язнення з обтяжливими обставинами. Раніше еквівалентом такого покарання була смертна кара.

Про це заявив генеральний прокурор верховного апеляційного суду Туреччини Бекір Шахін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

За словами Шахіна, довічне ув’язнення за вбивство жінок не стримує інших людей від скоєння подібних злочинів.

“Я вважаю, що покаранням для засуджених (за вбивство жінок – ред.) має бути смертна кара. Смертна кара повинна бути покаранням за деякі злочини. Людина, яка зарізала вагітну жінку, повинна бути засуджена до смертної кари, а не до довічного ув’язнення з обтяжливими обставинами”, – наголосив він.

Коли в Туреччині скасували смертну кару

Слід зазначити, що смертну кару в Туреччині заборонили 2004 року. Тоді країна впроваджувала реформи, необхідні для членства в Євросоюзі.

При цьому смертна кара не застосовувалася в Туреччині з 1984 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізраїлі планують запровадити смертну кару для терористів.