У Варшаві затримали “роботодавців”, які обманом отримували дані банківських карт білорусів та українців

Поліція Варшави затримала так званих заливщиків – шахраїв, які під різними приводами просять у людей дані банківських рахунків і карток, щоб переказувати на них і переводити в готівку “брудні” гроші. Зазвичай це “виручка” телефонних шахраїв.

Про операцію розповів юрист Давид Дехнерт, який також взяв у ній участь, пише MOST.

У цьому випадку злочинці маскувалися під роботодавців. У Facebook вони пропонували емігрантам підробіток, який зрештою полягав просто в наданні за гроші свого банківського рахунку і картки – нібито для криптовалютних операцій.

“Усе виглядало легально – ніби вони просто займаються криптовалютами. Але це була афера. Насправді ваш рахунок використовували для відмивання грошей і вчинення інтернет-шахрайств. А жертви ставали фігурантами кримінальних справ. У моїй канцелярії багато таких справ – йдеться про мільйони злотих”, – написав Давид Дехнерт.

Він додав, що шахраї не зупинялися навіть перед матерями з дітьми на руках і використовували “довіру і відчай людей”.

У коментарі MOST Давид Дехнерт уточнив, що серед жертв були переважно білоруси та українці, але також грузини. Затримані виявилися громадянами України.

Під виглядом потенційних клієнтів учасники операції домовилися про зустріч в одному з торгових центрів Варшави.

Тепер їм загрожує від одного року до 10 років позбавлення волі за участь в організованій злочинній групі, від 6 місяців до 8 років за відмивання грошей і стільки ж за шахрайство, якщо йдеться про значну суму, то від року до 10 років. Суд може частково скласти покарання.

У соціальних мережах багато повідомлень, орієнтованих на емігрантів у Польщі, в яких їх переконують надати карти і рахунки за комісії. Наприклад, в одному з таких постів потреба в них пояснювалася тим, що невеликому бізнесу потрібно отримувати гроші за продаж китайських курток, а на картах самих підприємців нібито встановлені денні ліміти. Як правило, такі оголошення публікують російською в емігрантських групах.

З потенційними жертвами заливники зазвичай зустрічаються біля банкоматів. Кошти переказують на рахунок, і заливники тут же знімають їх і зникають. Коли ж жертва телефонних шахраїв розуміє, що її ошукали, вона звертається в поліцію і в банк. У Польщі нерідко скасовують транзакцію. Тоді власники карток зазвичай виявляються винні банку зняту суму.

Крім того, “посередники” можуть і самі стати фігурантами справи – за сприяння незаконному бізнесу. Та й саме по собі зарахування на рахунок великих сум від незнайомих осіб може зацікавити банк і податкову.

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