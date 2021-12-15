Убийство Хангошвили: Германия выдворяет двух российских дипломатов

Сообщается, что Бербок объявила “нежелательными лицами” двух сотрудников посольства РФ в Берлине.

Министр иностранных дел заявила, что об этом было сегодня объявлено послу России Сергею Нечаеву во время беседы в МИД.

Отмечается, что такой шаг равносилен высылке дипломатов.

Высший земельный суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима “Соколова”-Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в Берлине. Российские власти ранее объявили Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Подозреваемый в убийстве гражданин России был задержан в Берлине в тот же день.

В июне 2020 года федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, который во время войны в Чечне был полевым командиром и воевал против российских сил.

В тексте обвинения говорится, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

Германия в связи с убийством выслала из страны двух российских дипломатов. А Россия “в ответ” объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.