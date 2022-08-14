Вибух у Єревані: загинула 1 людина, 20 отримали важкі поранення (відео)

На місце події виїхали шість пожежно-рятувальних загонів.

У столиці Вірменії Єревані стався гучний вибух у торговому центрі “Сурмалу”.

Про це повідомляє NEWS.am.

На місце події виїхали шість пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями, психолог. За попередніми даними, стався вибух, який спричинив пожежу.

За даними рятувальників, загинула 1 людина, 20 отримали важкі поранення. Відомо, що вибухнув склад вибухових речовин, обрушилася триповерхова будівля.

LB.ua