Убийство, кражи и стрельба в полицейских: в России задержали известного тиктокера

Полиция подтвердила задержание в Краснодарском крае 44-летнего Алексея Щетинина, который прославился в интернете благодаря видеоролику «про любимого зятя».

Мужчина подозревается в убийстве, разбойных нападениях, стрельбе по силовикам и сериях краж, сообщили сегодня Znak.com в региональном управлении МВД.

Щетинин находился в федеральном розыске. По данным следствия, в течение нескольких лет в Краснодарском крае мужчина проникал в магазины, частные дома и квартиры. На дело он ходил в перчатках, всегда закрывал лицо и использовал другие методы маскировки. Весной 2020 году злоумышленника остановили для проверки документов в Анапе, он достал оружие и выстрелил в полицейских, ранил их и скрылся.

Кроме того, следователи полагают, что Щетинин может быть причастен к убийству жителя станицы Ахтанизовской. В декабре 2020 года неизвестный проник к нему в дом, выстрелил шесть раз и похитил ювелирные украшения.

Пресс-центр МВД России сегодня также опубликовал видео с задержанием тиктокера. В ролике показывается, как мужчина орудует с фонариком при кражах. Также сняты украденные ювелирные украшения. Оперативникам задержанный заявил, что знал, что находится в розыске. Отмечается, что ранее он уже был судим.

Алексей Щетинин стал широко известен после ролика в TikTok, в котором хриплая теща бежит домой, чтобы пить пиво и есть мясо с «любимым зятем». Видео набрало миллионы просмотров в TikTok и стало вирусным. Ранее в соцсетях появилось фото ориентировки на кубанского тиктокера.