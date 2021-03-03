Убийство семьи в Пермском крае РФ: подозреваемым оказался не отец, а сын
Новые подробности появились в деле о жестоком тройном убийстве в поселке Октябрьский Пермского края.
Ранее правоохранители считали, что в доме были обнаружены тела женщины и ее детей — 12-летней дочери и 16-летнего сына. После этого в розыск был объявлен 40-летний супруг убитой женщины Горбунов Алексей Владимирович. Но оказалось, что мужчина находился среди убитых.
Как отметил источник, сейчас в розыск объявлен сын убитых родителей.
«Ориентировка сменилась. Теперь ищут подростка», — сообщил источник.
Источник не объяснил, каким образом тело 40-летнего мужчины могли перепутать с телом 16-летнего подростка.
В СУ СК по Пермскому краю эту информацию пока не подтвердили. // МКTweet