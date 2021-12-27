Убийцей женщины и и двух детей в России оказался глава семейства

В городе Канск Красноярского края Российской Федерации произошла страшная трагедия. Там семья из четырех человек была найдена мертвой в квартире. На их телах обнаружены колото-резанные раны. Позже оказалось, что убийцей был отец семейства. В сети появились первые подробности этого зверского преступления.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Тела двоих детей возрастом 7 и 11 лет, а также двоих взрослых, были обнаружены в квартире дома на улице Эйдмана. На них присутствовали колото-резанные раны. По предварительным данным, муж убил свою бывшую жену и двух детей, после чего покончил с собой. В полицию о случившемся сообщила бабушка, когда вернулась домой. На тот момент вся её семья была уже мертва.

Соседи утверждают, что погибшая женщина с детьми сбежала от мужа в квартиру на Эйдмана. Он ее избивал. Ее бывший супруг отреагировал на это столь ужасным образом. По словам соседей, некоторое время назад они слышали, что в квартире кто-то ругается.

38-летний Николай Куропаткин зарезал свою бывшую супругу и двух детей из-за того, что был взбешен разводом. Причем в СМИ сообщают, что сначала он убил детей, и лишь потом расправился с их матерью. После этого он ударил себя ножом в шею и тоже скончался.

Известно, что его бывшая работала воспитателем, Куропаткин ранее судим не был. Также семья не состояла на учёте в МВД. Развелись бывшие супруги 17 ноября. // «Апостроф»