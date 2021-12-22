В России на стройке работяги 1,5 часа насиловали коллегу

Садисты связали жертву веревкой и по очереди издевались над ним

Двух строителей подозревают в изнасиловании коллеги-мужчины – дикое преступление было совершено в бытовке на стройплощадке 19 декабря в окрестностях Люберец. Начальники задержанных мастеров в шоке, так как ранее содомиты не были замечены в мужеложстве и производили благоприятное впечатление.

Как стало известно «МК», днем трое рабочих выпивали в бытовке после смены. После застолья все спокойно уснули на своих койках. Один из строителей, Василий (все имена изменены), вдруг проснулся и обнаружил, что его 29-летний коллега Руслан стоит с ножом над спящим работягой Олегом. Василий среагировал быстро и обезвредил Руслана, предотвратив тем самым кровавую резню. По всей видимости, далее у работяг случилось некое помутнение рассудка: они решили наказать Руслана… изнасилованием.

Позже жертва подробно описала следователям, как товарищи сначала избили его, а потом связали руки веревкой и надругались по очереди. Насилие продолжалось 1,5 часа. Когда пострадавший пришел в себя, то сразу отправился писать заявление в полицию. С места происшествия были изъяты важные улики – веревка и нижнее белье жертвы и подозреваемых.

Родственники и знакомые Василия в шоке: он всегда очень любил женщин и регулярно захаживал к барышням, живущим по соседству со строительным объектом. Руководство стройки сомневается в достоверности информации об изнасиловании. Тем не менее в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера”, они заключены под стражу. Один из них – житель столичного региона, другой из Белоруссии, а третий – уроженец Самары.