Українські військові постраждали у ДТП в Латвії

Українські військовослужбовці потрапили в аварію на автобусі, який належить Естонії. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони Естонії .

За повідомленням естонського військового відомства, автобус, який перевозив військовослужбовців, зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі на трасі Via Baltica. Автобус прямував з Польщі до Естонії.

У результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей дістали травми різного ступеня, троє перебувають у важкому стані.

“Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, яких також доставлено до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Щодо українських військових достеменної інформації немає. За даними естонських ЗМІ, більшість пасажирів були українці. Наразі речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що українські дипломати взаємодіють із правоохоронцями для з‘ясування причин аварії, наразі попередня версія – негода.

“Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає”, – зазначив Ніколенко у Twitter.