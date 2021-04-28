Президент Молдовы распустила парламент и назначила досрочные выборы
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля.
Об этом она сообщила на брифинге в среду, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NewsMaker.
Это стало возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.
«Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее — на наших плечах», — заявила Санду.
15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав президентв Молдовы Майю Санду.
Однако парламент не был распущен, а досрочные выборы не были объявлены из-за того, что депутаты партии экс-президента Игоря Додона объявили в Молдове чрезвычайное положение, при котором выборы проводить нельзя. Однопартийцы Санду обжаловали это решение в КС.
Стоит отметить, опросы показывают, что партия Майи Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.Tweet