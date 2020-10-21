Папа Римский высказался за легализацию однополых союзов

Папа римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых союзов. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме “Франческо” о нем самом, премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на американский телеканал ABC и издание The New York Times.

“Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права”, — заявил Франциск.

Добавим, в сентябре 2020 года в одном из интервью Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и секса “исходит напрямую от Бога”. Он выразил мнение, что осуждение любых удовольствий со стороны церкви было неправильным пониманием христианской морали.

Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам, против которых выступает католическая церковь. Однако с момента избрания папой в 2013 году до сих пор он не делал однозначных публичных заявлений на эту тему.