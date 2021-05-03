Учительницу арестовали за роман с 13-летним подростком

В США в апреле разразился очередной скандал, связанный с попытками взрослого человека навязать свои чувства подростку.

Как сообщает «Daily Star», в штате Техас полицейские арестовали 31-летнюю учительницу английского языка, которая преподавала в средней школе. Поводом для ареста стало обращение к правоохранителям 16-летнего подростка. Он заявил, что последние три года состоит в отношениях с Маркой Бодин, своей учительницей.

Женщина склонила его к интиму и постоянно присылала откровенные снимки и видео.

«Это был крик о помощи. Мальчик обратился и к администрации школы, и к полицейским. Мы думаем, что он просто не мог это больше выносить, поэтому и пришел в участок», — заявил начальник полиции Джефф Берт.

Женщину задержали сразу же, ведь доказательств в телефоне мальчика было предостаточно. Марка все отрицала и заявляла, что шестиклассник изначально сам к ней приставал. Якобы он принудил ее к сексу, шантажируя тем, что в ином случае навредит себе. Однако переписка в соцсетях говорила об обратном.

Расследование все еще продолжается, но если серьезность ситуации и аморальность Марки подтвердятся, то учительнице светит до 25 лет тюрьмы. Сейчас она ожидает суда, выйдя из-за решетки под залог в 100 тыс. долларов. Но даже на свободе женщина вынуждена носить GPS-передатчик, который отслеживает ее перемещения по городу. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»