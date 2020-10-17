Учителя в пригороде Парижа обезглавил 18-летний уроженец Москвы

В пятницу, 16 октября, во Франции произошел теракт, жертвой которого стал школьный учитель истории.

В пятницу, 16 октября, во Франции произошел теракт, жертвой которого стал школьный учитель истории. Нападение на него совершил 18-летний мусульманин. Как сообщают французские СМИ, террорист родился в Москве в чеченской диаспоре. Последнее время жил в Париже.

Имя учителя Самуэль П. Он преподавал в школе, расположенной в пригороде французской столицы, примерно в 40 км от центра Парижа. Полиция считает, что поводом для нападения стал недавний урок, во время которого Самуэль обсуждал со своими учениками проблему свободы выражения мыслей и волеизъявления. При этом он показывал в классе карикатуры на пророка Мухаммеда. Пока не ясно, был ли напавший на преподавателя подросток среди учеников, или он узнал о действиях учителя от своих знакомых.

Нападение было совершено недалеко от школы. Чеченец обезглавил учителя с помощью большого ножа.

Полиция прибыла на место быстро. Поскольку речь шла о теракте, задействовали спецподразделение. Также прибыли минеры. Полицейские увидели на улице подозреваемого. Было такое впечатление, что он и не пытался скрыться. В руке он держал тот самый нож, который использовал для убийства учителя.

Подросток отказался сдаться. Он размахивал ножом и выкрикивал «Аллах акбар!». Затем пустился в бега. Началась погоня. Его настигли в трех километрах от места теракта. У полицейских было подозрение, что у него может быть взрывчатка на теле. Они были вынуждены открыть огонь на поражение и застрелили убийцу.

К сожалению, теракты на религиозной почве во Франции давно перестали быть редкостью. В сентябре в Париже было совершено вооруженное нападение на двух сотрудников информационного агентства. Они получили ножевые ранения. Их атаковали рядом с бывшей редакцией сатирического журнала Charlie Hebdo, публиковавшего карикатуры с пророком Мухаммедом. 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию и застрелили 12 человек. Еще 11 получили ранения. Террористам удалось скрыться. Однако 9 января братьев ликвидировали полицейские в ходе спецоперации. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»