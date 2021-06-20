В Москве покончил с собой сын музыканта Александра Башлачева, 32-летний Егор Башлачев. Его тело было найдено под окнами дома на улице Чаплыгина, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации издания, погибший был инвалидом второй группы, состоял на учете в психдиспансере. Предсмертной записки он не оставил.
Егор родился в 1988 году уже после гибели своего отца Александра Башлачева. Его мать — Анастасия Рахлина была гражданской женой музыканта.
Александр Башлачев – легендарный советский рок-музыкант, поэт, бард. Он прославился как один из самых известных представителей советского андеграунда. Карьера Башлачева, или «СашБаша», как звали его друзья, была недолгой. Его первое выступление состоялось в 1985 году, когда он исполнил несколько песен вместе с Юрием Шевчуком. Через год он вступил в Ленинградский рок-клуб, работал в котельной «Камчатка» и принимал участие в съемках фильма «Барды проходных дворов».
Музыкант погиб 17 февраля 1988 года в возрасте 27 лет. Он выпал из окна кухни съемной однокомнатной квартиры в Ленинграде. Гражданская супруга Анастасия Рахлина говорила, что Башлачев чувствовал себя очень одиноким из-за его особого духовного видения.