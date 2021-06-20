В Москве покончил с собой сын музыканта Александра Башлачева, 32-летний Егор Башлачев. Его тело было найдено под окнами дома на улице Чаплыгина, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, погибший был инвалидом второй группы, состоял на учете в психдиспансере. Предсмертной записки он не оставил.

Егор родился в 1988 году уже после гибели своего отца Александра Башлачева. Его мать — Анастасия Рахлина была гражданской женой музыканта.