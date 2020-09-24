Евросоюз не признаёт легитимности инаугурации Лукашенко — заявление

Европейский Союз не признает легитимности так называемой «инаугурации» Александра Лукашенко и пересматривает свои отношения с Беларусью.

Об этом говорится в соответствующей декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Европейского Союза, передает УНН.

«ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов. На этом основании так называемая «инаугурация» от 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендовал Александр Лукашенко, не имеют демократической легитимности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инаугурация противоречит воле значительной части белорусского населения, выражающейся в мирных акциях протеста после выборов.

«Позиция ЕС ясна: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно избирают, на новых всеобъемлющих, прозрачных и заслуживающих доверия выборах», — говорится в сообщении.

Также в ЕС выразили надежду, что белорусские власти воздержится от любых дальнейших репрессий и насилия, направленных против белорусского народа, и немедленно освободят всех задержанных, включая политических заключенных.

«В свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью», — говорится в заявлении.