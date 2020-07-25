Українка через постійні знущання вбила свого роботодавця в Італії

В італійських ЗМІ з’явилася інформація про смерть українки Олени Лері, яка зізналася в убивстві італійця Ліберо Фоті.

2 листопада 2019 року, на балконі квартири на вулиці Дель Вельтро в Трієсті, знайдено неживе тіло власника помешкання 75-річного Ліберо Фоті. Він лежав там протягом двадцяти днів, загорнутий у двох мішках для сміття та ковдрі. Про це повідомляє Українська газета.

Підозри впали на українку, яка доглядала та жила разом із потерпілим. Проте, від неї не залишилося і сліду. Поліцію та пожежників викликали сусіди, занепокоєні раптовим зникненням пари.

Прокуратура Трієсте зайнялася розслідуванням. Було встановлено особу співмешканки Ліберо Фоті. Нею виявилася 65-річна Олена Лері. Жінка повернулася в Україну, у місто Черкаси.

Слідчі зателефонували їй в Україну. Олена зізналася у вбивстві та намаганні приховати тіло.

Згідно реконструкції подій на основі розповіді Олени Лері, частково підтвердженої сусідами, сварки в їх сім’ї почалися задовго до трагедії.

Олена почала працювати у домі Фоті 10 років тому. З часом їх стосунки стали близькими. Після того як в Олени виявили смертельну хворобу, вона хотіла повернутися додому, щоб провести останні місяці життя разом із своєю дочкою. Ліберо Фоті відмовляв її від поїздки, проте Олена зібрала валізу.

У трагічну ніч 12 жовтня 2019 року, приблизно 5 годині ранку, сварка зав’язалася знову.

Італієць забороняв доглядальниці залишати його, погрожуючи ножем. У сутичці, жінка вдарила його по голові пляшкою і задушила капроновими колготками. Намагаючись сховати тіло, вона загорнувши його у целофанові пакети для сміття і ковдру, та перетягнула на балкон.

У той же день, близько 14:00, жінка вилетіла із аеропорту Венеції прямим рейсом до Києва, а звідти доїхала до міста Черкаси.

Ця справа стала відома на усю Італію завдяки програмі «Pomeriggio Cinque» на 5 Каналі італійського телебачення. Ведуча Барбара Урсо запрошувала в студію свідків, особисто знайомих із парою, які оприлюднили моторошні деталі стосунків між Ліберо та Оленою.

Один із них розповідав: “Фоті був дуже поганою людиною. Олена була його жертвою Він бив свою партнерку і примушував до статевих стосунків утрьох. Він був розбещеним”.

«Ліберо був розпусним і брехливим. Він страждав на діабет, а коли рівень цукру у крові падав, мав немотивовані, холеричні реакції”.

Пара жила повністю ізольовано як від родичів, так і від інших людей свого кондомініуму.

Свідок розповів: “Він змушував її ходити вдома в бюстгальтері та трусах. Бив її і не тільки. Змушував мати інтимні стосунки з іншими чоловіками. Вона погоджувалася, бо була жертвою, вона була доброю жінкою».

Олена Лері була тяжко і невиліковно хвора. Вона померла 5 травня 2020, проте інформацію про це було повідомлено в італійську прокуратуру Трієсте, лише у ці дні.

Звістка про смерть жінки знову привернула увагу італійського суспільства до цього випадку. // Діло