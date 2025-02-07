Українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання в Чехії

Згідно з новими положеннями, українці, які перебувають у Чехії понад два роки, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання, якщо мають житло, економічно незалежні та не користуються пільгами для біженців. Для дітей обов’язковою умовою буде навчання у чеській школі.
Зміни, зокрема, передбачають продовження терміну захисту для біженців з України, а також встановлюють суворіші вимоги для росіян, які прагнуть отримати чеське громадянство.
Також, зміни вводять кримінальну відповідальність за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави (покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років у мирний час та до 15 років під час війни). Крім того, росіяни, які бажають отримати чеське громадянство, повинні будуть відмовитись від російського громадянства та надати відповідні підтвердження. Однак закон допускає винятки для шукачів притулку. // Главком