Українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання в Чехії

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Президент Чехії Петр Павел у четвер підписав зміни до закону, що розширюють захист українських біженців.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Зміни, зокрема, передбачають продовження терміну захисту для біженців з України, а також встановлюють суворіші вимоги для росіян, які прагнуть отримати чеське громадянство.

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