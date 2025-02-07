Українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання в Чехії

Президент Чехії Петр Павел у четвер підписав зміни до закону, що розширюють захист українських біженців.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Згідно з новими положеннями, українці, які перебувають у Чехії понад два роки, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання, якщо мають житло, економічно незалежні та не користуються пільгами для біженців. Для дітей обов’язковою умовою буде навчання у чеській школі.

Зміни, зокрема, передбачають продовження терміну захисту для біженців з України, а також встановлюють суворіші вимоги для росіян, які прагнуть отримати чеське громадянство.