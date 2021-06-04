Умершая россиянка 6 дней пролежала возле больницы, отказавшей ей в госпитализации

В Сыктывкаре местная жительница скончалась возле здания больницы Эжвинского района, где ей отказали в госпитализации. Ее тело нашли только через шесть дней, передает Telegram-канал Mash.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения поступила в больницу с открытой травмы головы. Пациентке сделали КТ, обработали рану, однако в госпитализации отказали и отправили ее домой.

После осмотра пациентка вышла из больницы, и больше ее никто не видел. Спустя три дня женщину начали искать волонтеры. Спустя еще два дня тело пропавшей нашли в зеленой зоне, в 100 метрах от здания больницы. Все это время труп никто не замечал.

Отмечается, что установить местонахождение женщины удалось после того, как полицейские осмотрели записи с камер наблюдения в больнице.

Дело уже заинтересовался Следственный комитет. В больнице проводят внутреннее расследование с целью выяснить, можно ли было отпускать пациентку домой. // МК