В Австралії двох підлітків звинуватили у вбивстві 14 кенгуру

Австралійська поліція звинуватила двох підлітків у вбивстві 14 кенгуру в прибережному пляжному містечку на південь від Сіднея.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У суботу місцеві жителі знайшли мертвих тварин на двох різних дорогах в затоці Батманс, після чого було розпочато розслідування.

У поліції Нового Південного Уельсу уточнили, що зграю кенгуру збила машина.

У понеділок в місті заарештували двох 17-річних хлопців, проте поліція не надала жодної інформації про мотиви обвинувачених у вбивстві тварин.

Їм пред’явлено звинувачення в нерозсудливому побитті та вбивстві тварин, і вони постануть перед судом в наступному місяці.

Відповідно до закону Нового Південного Уельсу, будь-кому, хто був засуджений за жорстоке поводження з тваринами, загрожує до п’яти років в’язниці й штраф в розмірі 15 000 доларів США.

Серед убитих були двоє дитинчат кенгуру, а третє поранене дитинча знайшов місцевим жителем наступного дня.

Служба порятунку дикої природи WIRES заявила, що взяла на себе турботу про кенгуру, що вижило. Волонтерська служба наголосила, що була шокована вбивствами в тихій прибережній зоні. // Букви