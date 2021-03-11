В Австрии группу чеченских «стражей морали» осудили за преследование женщин

В Австрии осудили пятеро чеченцев за преследование чеченских женщин в Вене с требованием жить по традициям Чечни и согласно исламским нормам поведения.

Об этом сообщает Die Presse.

По версии следствия, они образовали преступную группу, которая выполняла функции «полиции нравов».

Самому старшему из осужденных 38 лет. Его единственного признали полностью виновным и приговорили к 15 месяцам лишения свободы, 10 из которых – условный срок.

Остальные обвиняемые, которым от 19 до 20 лет, получили примерно такие же сроки. При этом двое из них уже отбывают наказание по другим статьям.

Преследование чеченских женщин в Вене: что еще известно

В случае, если поведение чеченских женщин или их внешний вид казались осужденным «не соответствующим» традиционным нормам, их фотографии выставляли в закрытых группах в соцсетях.

Сообщалось о нескольких фактах избиений. // УНИАН