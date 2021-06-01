В Беларуси политзаключенный на суде попытался покончить с собой
В Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.
Об этом сообщила белорусская правозащитная группа «Весна».
Как заявляют правозащитники, перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.
«ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.
По информации «Весны», Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому. // РБК-Украина