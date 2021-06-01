В Беларуси политзаключенный на суде попытался покончить с собой

В Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.

Как заявляют правозащитники, перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.

«ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.

По информации «Весны», Латыпов сейчас жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому. // РБК-Украина