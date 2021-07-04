В Беларуси задержали 24-летнего украинца — правозащитники

Власти Беларуси усиливают различные формы давления и репрессий на людей за их активную гражданскую позицию. Правоохранители задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешка.

Об этом пишет УНН со ссылкой на правозащитный центр “Весна”.

Сегодня около 17 часов в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси. Также был проведен обыск в доме парня, в котором, как сообщается, приняли участие пятеро полицейских.

Телефон изъяли, а Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. До сих пор неизвестно, что стало причиной приезда работников.

По предварительной информации, его доставили в пинского КГБ. Задержание еще состоялись в Бресте и Минске.