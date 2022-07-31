В Болгарії на складі боєприпасів бізнесмена, який постачав зброю в Україну, стався вибух

У болгарському місті Каробат сталася пожежа на території складу боєприпасів, що належить підприємцю Еміліяну Гебреву, який раніше підтвердив постачання зброї Україні після 2014 року.

Як передають місцеві ЗМІ, сам Гебрев не знає, що сталося, і причини з’ясовуватимуть слідчі. За словами бізнесмена, вранці в районі складу спрацювала сигналізація про порушення і після подачі порушення через кілька хвилин стався вибух, зазначає Суспільне.

Постраждалих внаслідок пожежі та вибуху немає.

Хто такий Омелян Гебрев, і як він пов’язаний з Україною

Омелян Гебрев — власник однієї з найбільших у Болгарії компаній з виробництва зброї Emco. Компанія виступає партнером державного постачальника зброї для армії та поліції — компанії Kintex. Вона виконує замовлення на постачання зброї в Африці, Азії і на Близькому Сході.

У жовтні 2014 року російські агенти ймовірно влаштували вибухи на складах боєприпасів у чеському Врбетіце, щоб зірвати постачання зброї, у тому числі до України.

Видання Irozhlas тоді повідомило, що зброя на складах у Врбетіце не належала Міністерству оборони Чехії. У 2014 році їх використовувала комерційна фірма Imex Group, яка офіційно займається торгівлею зброєю. Тоді чеська сторона повідомила, що підірвану зброю мали експортувати до Болгарії, яка мала стати лише проміжною ланкою.

Розслідувачі з Irozhlas дізналися, що цю зброю мала отримати болгарська компанія Emco, що належить саме Еміліяну Гебреву. Після вибухів, у 2015 році російські агенти намагалися двічі отруїти Гебрева нерво-паралітичною речовиною “Новичок”. А розслідувачі міжнародної групи Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив атаку на Скрипаля.

Сам Гебрев також підтвердив, що після 2014 року його компанія Emco постачала в Україну боєприпаси, які зберігалися на чеських військових складах у Врбетіце.