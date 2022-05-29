В Британии после взрыва и пожара на борту затонула суперяхта (видео)

В Британии после пожара затонула суперъяхта с 8 тысячами литров дизельного топлива. ЧП произошло во время стоянки в городе Торки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail .

Отмечается, что перед инцидентом на борту произошел взрыв.

«Мы считаем, что проблем с качеством воздуха нет, но мы следим за ситуацией. Поскольку яхта затонула, а на борту было около 9 тонн дизельного топлива, мы сосредоточимся на ликвидации загрязнений», — заявили в Агентстве по охране окружающей среды Британии.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Известно название яхты — Rendezvous. Один из свидетелей утверждает, что из-за пожара, который был потушен спустя несколько часов, в конце пирса были заблокированы несколько человек. Во время пожара, яхта Rendezvous оторвалась от причала.