В Чечне похитили и посадили на бутылку модератора оппозиционного чата

В Чечне неизвестные похитили модератора чата оппозиционного telegram-канала 1ADAT Салман Епсуркаев, после чего заставили его сесть на бутылку. Видео унизительной экзекуции вместе с извинениями молодого человека позже распространилось в Сети.

На опубликованном видео Епсуркаев, смотря в камеру, что администраторы канала 1ADAT занимаются плохими делами, и якобы он это осознал и по этой причине решил сесть на бутылку.

Как пишет «Юг. МБХ медиа» со ссылкой на администратора канала 1ADAT, молодой человек на видео был некоторое время модератором чата канала. Кроме того, со слов местного жителя Чечни, знакомого с ситуацией, Епсуркаев по его же словам писал о рядовых новостях в регионе.

«В субботу он перестал выходить на связь с администраторами, а вчера в этот общий чат скинули это видео», — рассказал админ 1ADAT.

По мнению администраторов telegram-канала, Епсуркаева похитили и подвергли пыткам сотрудники силовых структур, подчиняющихся главе Чечни Рамзану Кадырову. Как отметил местный житель, что чеченские силовики следили за целой группой людей, которые были подписаны на оппозиционный канал и участвовали в чате, и запугивали их пытками. // МК