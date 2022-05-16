Вп’яте (!) обраний прем’єр Угорщини відразу «наїхав» на НАТО та ЄС. Бажає в путінське ОДКБ?

НАТО є надійною підтримкою Будапешта, але Альянс не захистить країну. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за створення сильної угорської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo.

«НАТО — це надійна підтримка, але вона не захистить Угорщину», — сказав Орбан у своєму виступі в парламенті країни після обрання на пост глави уряду.

Прем’єр нагадаємо, що сьогодні в Україні йде війна, яку розв’язала Росія. Він додав, що якщо армія країни слабка, а її народ не хоче оборонятися, то ця держава буде захищена в першу чергу.

«Найбільш нагальне завдання — зміцнити угорську армію і зробити її справжньою армією», — підсумував Орбан.

Нагадаємо, сьогодні парламент Угорщини вп’яте обрав Орбана на посаду прем’єр-міністра країна.

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Орбан звинуватив ЄС у нібито нав’язуванні чужої культури та ідеології

Європейський союз нібито нав’язує Угорщині чужу культуру та ідеологію. Є моменти, на які вона не готова піти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telex.hu.

Як заявив угорський прем’єр Віктор Орбан, Євросоюз нібито щодня зловживає своєю владою. При цьому Будапешт згоден бути толерантним, але із застереженнями.

«Але є дещо, що ми не можемо собі дозволити. Ми захищаємо наші сім’ї, наші кордони, ми виступаємо за те, щоб батько був чоловіком, а мати — жінкою, ми не приймемо від Брюсселя пропозицію, яка зруйнувала б наші сім’ї», — заявив він.

За його словами, угорці хочуть від Євросоюзу захист вільних і рівних націй, демократії, богобоязливості та людської гідності. Він додав, що бачить Угорщину в ЄС і в наступному десятилітті, але шукає союзників для оновлення Європейського союзу.

Зазначимо, Орбан відомий угорським націоналізмом і правоконсервативною політикою, яка може йти врозріз з європейською в чутливих питаннях. Зокрема, на сьогодні саме Угорщина блокує нафтове ембарго проти Росії через вторгнення в Україну, оскільки повністю залежить від російських поставок.