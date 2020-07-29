В Челябинской области РФ мужчина зарезал жену на глазах у детей

Родители повезли двух малолетних дочерей в больницу, так как у одной из них заболел зуб. Однако в автомобиле между супругами началась ссора на почве ревности. Мужчина нанес жене несколько ножевых ранений, а затем добил ее на обочине дороги.

Правоохранительные органы Челябинской области задержали в среду 31-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве жены на глазах у детей и случайных свидетелей, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, семейная ссора на почве ревности началась в салоне автомобиля, в котором они вместе с детьми приехали 29 июля в Саткинский район. Возле деревни Алексеевка 31-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ранений своей 30-летней супруге в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги. Затем женщине удалось выскочить, но глава семейства добил ее на обочине дороги.

«От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей. Дети переданы матери погибшей», — отмечает пресс-служба.

Подозреваемый задержан, передает «Интерфакс». В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Момент убийства попал на видео, снятое случайными свидетелями. Они выложили ролик в соцсети. Снимавший убийство мужчина пытался остановить преступника криками, не приближаясь к нему.

По данным СМИ, супруги жили в Белокатайском районе Башкирии с детьми, которым исполнилось 2 и 4 года. Они приехали в больницу Сатки на прием к стоматологу, так как у ребенка болел зуб, сообщает 74.ru.

В среду Челябинский областной суд рассмотрел аналогичное уголовное дело, возбужденное в отношении 49-летнего депутата собрания Локомотивного городского округа Азата Зарипова. Он также признан виновным в убийстве своей жены с особой жестокостью.

21 августа 2019 года Азат Зарипов поссорился с супругой в городе Карталы и дважды выстрелил в нее дробью из охотничьего ружья. Убийство произошло на глазах двух детей трех и двенадцати лет. Трагедия вызвала большой общественный резонанс, пишет «Челябинск сегодня». На момент совершения преступления Азат Зарипов также был главврачом областной больницы в поселке Локомотивный. По информации СМИ, в тот вечер он узнал об измене жены.

«Судом виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также судом осужденного бывшего депутата будут принудительно лечить в психиатрическом учреждении общего типа по месту отбывания наказания.

В прениях прокурор просил для обвиняемого 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку с повинной и наличие на иждивении у обвиняемого четырех детей. Отягчающими обстоятельствами было признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и с использованием оружия. // NEWSru.com