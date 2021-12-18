В Дагестане клиент с интимными проблемами убил известную гадалку

В республике раскрыли громкое убийство Шовкат Джалаевой

В Дагестане раскрыто убийство известной гадалки Шовкат Джалаевой, тело которой со следами насильственной смерти нашли на прошлой неделе. При этом подтвердилась одна из версий: с женщиной расправился клиент.

О раскрытии преступления сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, задержан 37-летний мужчина по имени Галиб.

Отмечается, что подозреваемый якобы имеет некие проблемы сексуального характера, который решил снять с помощью обряда «снятия порчи». Для этого он обратился к Джалаевой, которая и провели «магический ритуал».

Однако исцеления не произошло, что, судя по всему, и подтолкнуло мужчину на преступление. По данным канала, подозреваемый хотел убить еще одну «целительницу», живущую в Магарамкенте. Он также пользовался ее услугами, однако остался недоволен результатом.

Тело Джалаевой обнаружил в доме в Махачкале ее супруг. Благодаря записям с камер наблюдения удалось выяснить, что в день убийства жертва вышла в магазин. В этот момент в жилище проник подозреваемый.

Вскоре хозяйка вернулась домой, а спустя несколько минут мужчин выбежал из дома и быстро скрылся. На теле Джалаевой обнаружили многочисленные ножевые ранения. Также выяснилось, что спустя пару дней подозреваемый снова вернулся к дому своей жертвы, намереваясь его сжечь.

Однако его заметила дочь жертвы, которая вызвала полицию. По описанию поджигатель как раз был похож на мужчину, который попал в поле зрения камер в день убийства. Вскоре он был задержан.

При жизни Джалаева часто получала угрозы от религиозных граждан, которым не нравилась ее деятельность. В 2013 году к ее дому прикрепили гранату и письмо с требованием прекратить заниматься оккультизмом. // МК