В Дании поддержали идею остановки строительства «Северного потока-2»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала предложения представителей немецких властей об остановке строительства российского газопровода «Северный поток-2». Она также предложила возобновить обсуждение этого вопроса на международном уровне.

Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

Фредериксен подчеркнула, что Европейский союз не должен становиться зависимым от российского газа и добавила, что всегда была противницей строительства «Северного потока-2».

«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию об этом», — заявила она.

Напомним, об остановке строительства российского газопровода в ЕС заговорили после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Меры в отношении «Северного потока-2» хотят использовать как рычаги давления на Российскую Федерацию в деле Навального.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что в Берлине рассматривают вариант прекращения строительства газопровода «Северный поток-2».

В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель утверждала, что в ЕС не связывают отравление Навального с прекращением строительства «Северного потока-2». // РБК-Украина