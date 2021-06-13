В доме 72-летнего маньяка обнаружены тысячи фрагментов человеческих костей

Полиция Мексики расследует дело бывшего мясника, который оказался серийным убийцей. В пригороде Мехико в доме подозреваемого обнаружены 3 787 фрагментов человеческих костей! Пока Андрес по прозвищу Китаец сознался в убийстве 30 женщин . Его арестовали в мае.

Как сообщает американский телеканал ABC News, за минувший месяц следователи и судмедэксперты вскрыли в доме Китайца бетонный пол и тщательно изучили хлам, которым было завалено жилище Андреса. В результате им удалось найти множество женских украшений, личных вещей и даже более 90 фотографий предполагаемых жертв. Все это дает основания подозревать, что Китаец совершал убийства на протяжении многих лет.

Тесты ДНК должны помочь установить точное число убитых им женщин и идентифицировать жертвы. Пока полиция считает, что Андрес, используя топоры и больше ножи, рубил трупы на мелкие части и закапывал их под своим домом.

Найдены также аудио и видео записи, которые делал Китаец. Следователи считают, что маньяк делал их перед тем, как совершить очередное убийство. В частности, обнаружены 28 пленок, записанных на видеокамеру 8 мм, которые престали использовать примерно в 2007 году. Также найдены 25 кассет VHS. Их продажа была прекращена в 2016 году. Косвенно это доказывает, что бывший мясник начал совершать убийства много лет назад.

Поймать маньяка помог офицер полиции. Его 34-летняя жена стала одной из жертв Китайца. Они были знакомы. В день, когда женщина пропала, Андрес собирался помочь ей сделать несколько покупок.

Полицейский проследил по камерам наружного наблюдения, что его супруга вошла в дом бывшего мясника, но не вышла на улицу. Офицер с коллегами прибыл туда. Внутри он обнаружил изрубленное тело жены.

После этого случая полиция связала с Китайцем несколько других исчезновений женщин в округе.

Ранее сообщалось, что полиция подозревает Андреса в каннибализме, но пока прямых доказательств того, что маньяк употреблял в пищу мясо жертв, нет. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»