В Дубае полиция впервые раскрыла убийство, просканировав мозг подозреваемого

Полиция Дубая впервые использовала технику сканирования мозговых волн, чтобы раскрыть жестокое убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что использована технология “Memory Print” позволяет измерять мозговые волны человека. Судебно-медицинские эксперты надели на голову подозреваемого специальное устройство, а затем показывали ему фото с места преступления. Результаты этой экспертизы показали, что мозг мужчины “узнал” место и орудие убийства.

Подполковник Мухаммад Исса аль-Хаммади рассказал, что следствие таким методом проверило нескольких человек, которых видели неподалеку от места преступления. Однако показатели мозговых волн этих людей не изменились в течение исследования.

Эксперты тщательно подобрали фотографии, которые могли бы повлиять только на мозг убийцы. После экспертизы мужчина признался в преступлении и рассказал, что заранее планировал это убийство.

В полиции заявили, что технология “Memory Print” является научно обоснованной и дает точные результаты. Генерал-майор Ахмед Ид аль-Мансури, директор Генерального департамента криминологии, добавил, что этот метод теперь будут применять для расследования тяжких преступлений. // Буквы