В Еквадорі під час бійки у в’язниці загинули 116 людей

Зіткнення відбулося через боротьбу за владу між двома бандитськими угрупуваннями.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі після масової бійки в одній із в’язниць, внаслідок якої загинули 116 людей, а ще близько 80 були поранені.

Влада заявила, що це найбільше кровопролиття у в’язниці за історію країни. Введення надзвичайного стану дозволяє уряду розмістити поліцію та солдатів у в’язницях, пише Associated Press.

29 вересня у в’язниці Літаорл в місті Гуаякіль відбулася сутичка, відповідальність за яку влада поклала на пов’язані з наркокартелями банди, які борються за контроль над тюрмою. Мова йде про тюремні угрупування «Лос-Лобос» і «Лос-Чонерос».