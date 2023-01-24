Кривавий «кухар Путіна» хоче саджати росіян за «дискредитацію» найманців-зеків, які вбивають українців
На думку Пригожина, журналістам потрібно заборонити робити публікації, що критикують “вагнерівців” , а порушників саджати у в’язницю на термін до 5 років.
Ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин звернувся до Держдуми з вимогою ввести кримінальну відповідальність за будь-яку негативну інформацію про найманців, в тому числі завербованих зеків.
Фото звернення опублікував Telegram “База”. Як покарання критиків ПВК “Вагнера” Пригожин пропонує саджати на п’ять років.
На думку ватажка терористів, ЗМІ, блогери і телеграм-канали показують їх у “непривабливому світлі, представляючи лиходіями і злочинцями” і допомагають “ворогам держави”.
“Подібну практику необхідно жорстко припинити”, – заявив Пригожин і попросив спікера Держдуми Володіна внести в КК статтю 280.5 “Про дискредитацію учасників бойових дій, добровольців, у тому числі колишніх засуджених”.
На думку Пригожина, журналістам потрібно заборонити робити подібні публікації, а порушників саджати у в’язницю на термін до 5 років. // УНІАНTweet