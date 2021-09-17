В Финляндии мужчина через суд добился того, чтобы ему разрешили взять имя Люцифер

Агентство цифровых и демографических данных сочла имя указывающим на дьявола. Суд же отметил многозначность имени Люцифер и отменил решение агентства, отмечает финское издание Yle.

Фото: Petteri Sopanen / Yle

Однажды житель Эспоо Мартти Веса Олави Линья-ахо из Эспоо отправился в магистрат, чтобы изменить порядок следования своих имен в документах. Поскольку сам он, все друзья и родственники называют его Веса, но идет это имя вторым, то в разных инстанциях его звали то Мартти, то Веса.

Когда он пришел в магистрат, то узнал, что вступивший в 2019 году в силу новый закон позволяет иметь целых четыре имени. Тогда он вспомнил разговор с другом о том, какие имена не пройдут автоматически и будут направлены на рассмотрение комиссии. Одним из таких имен было Люцифер.

Веса написал заявление, и его, как ожидалось отправили в комиссию Агентства цифровых и демографических данных. Оттуда пришел отказ, а в качестве причины было указано, что Люцифер является одним из имен дьявола.

Мужчина решил не останавливаться на этом и подал апелляцию в административный суд. Он написал, что Люфицер – это не мат и не оскорбительное слово, что имя означает «несущий свет» и что в Финляндии у нескольких человек уже было это имя. Кроме того, с 1976 года оно использовалось в качестве торговой марки для грилей.

По поводу возможного оскорбления чувств верующих Веса написал, что отрицательное значение имя может иметь у христиан, а для сатанистов или виккан оно является как минимум нейтральным, если не положительным.

В итоге административный суд принял доводы мужчины и постановил разрешить ему взять в качестве четвертого имени Люцифер. Суд признал, что имя имеет много значений и не все из них отрицательные.

– Мне кажется, Люцифер – красивое имя. Тем более у нас разрешается Адольф, Иосиф или Юха – имя, которое может отсылать к Юхе Сипиля, который далеко не всем нравится, – сказал Веса Мартти Олави Люцифер в интервью изданию Iltalehti.