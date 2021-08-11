В ФРГ за шпионаж в пользу РФ арестован сотрудник посольства Британии

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии. Арест был произведён 10 августа, дома и на работе у арестованного Дэвида С. также проведены обыски.

Утверждается, что арестованный работал в британском посольстве в Берлине — не в качестве дипломата, а как сотрудник, нанятый на месте. Утверждается, что по меньшей мере с ноября прошлого года он сотрудничал с российской спецслужбой (какой именно — не сообщается) и, в частности, по крайней мере один раз передал ей документы, связанные с его работой, в обмен на вознаграждение.

Сообщается, что арест стал результатом совместного германо=британского расследования.

Другие подробности пока не известны, отмечает Радио Свобода.