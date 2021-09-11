В Германии наркодилер заснул на диване, придавив телефон, и случайно вызвал полицию

В Вальдбреле 23-летний наркодилер заснул на телефоне и случайно несколько раз позвонил в службу экстренной помощи. Оператор, услышав в трубке только храп и стоны, отправил домой к немцу наряд полиции. Об этом пишет Daily mail.

Когда изумленный сосед наркодилера открыл дверь, полицейских встретил мощный запах конопли.

Полиция обнаружила случайного дозвонщика спящим на диване, и когда его разбудили, он понятия не имел, почему они стояли перед ним.

Они обыскали дом и нашли не только коноплю, но и кокаин, экстази, амфетамин, аптечные весы и крупную сумму наличными.

Пара ранее была арестована за торговлю наркотиками, и теперь против них возбуждено новое уголовное дело.